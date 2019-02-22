«السيتيزنز» ينظم «سيتي لايف» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يطلق نادي مانشستر سيتي لكرة القدم سلسلة جديدة من الفعاليات الترفيهية لعشاق الساحرة المستديرة في دولة الإمارات، إذ تصل فعالية «سيتي لايف» الحافلة بالأنشطة المختلفة والأجواء الحماسية إلى أبوظبي وتحديداً قبل انطلاق صافرة بداية المباراة النهائية لكأس رابطة المحترفين «كاراباو» التي تجمع «السيتيزنز» ضد نظيره تشيلسي بعد غدٍ.

ويقام «سيتي لايف»، الحدث المجاني والفعالية الأبرز لعشاق كرة القدم حول العالم، في مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، بدءاً من الثامنة مساءً، لتوفر لعشاق السيتي فرصة مثالية لمشاهدة لحظات تاريخية قد يُتوج السيتي بلقبه الأول لعام 2019.

يمكن للمشجعين مشاهدة جميع الأحداث على شاشة عملاقة والمشاركة في الألعاب التفاعلية والمسابقات التي تتميز بطابعها الطابع الكروي والرياضي بكل معانيه.

كما ويستمر نادي مانشستر سيتي للكرة في تقديم فعالية «سيتي لايف» في الأيام القادمة وخلال المنافسات الكروية المهمة، سوف يتم الإعلان عنها لاحقاً.