الأهلي يُقرب الدوري المصري من الإلغاء

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

ينوي مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، إرسال خطاب إلى اتحاد كرة القدم، لإخطاره برفض خوض مباراة القمة أمام الزمالك، المقرر لها 30 من مارس المقبل.

والمؤجلة من الجولة 17، إلا بعد أن يخوض الزمالك مباراته المؤجلة أمام الإسماعيلي، والتي تحدد موعدها يوم 18 أبريل، في الوقت الذي أصدر نادي بيراميدز بياناً رسمياً، رفض خلاله إجراء أي تعديلات على مواعيد مبارياته، خصوصاً بعد التعديلات الأخيرة التي كان بينها تبديل مواجهة الأهلي من الدوري للكأس، وهو التعديل الذي ترفضه إدارة الأهلي، ما ينذر بأزمة جديدة، قد تعصف باستمرار إقامة مباريات الدوري المهدد بالإلغاء، بسبب استضافة مصر لكأس الأمم الأفريقية 2019 في يونيو المقبل.