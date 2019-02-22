سعيد بن طحنون يستقبل فريق ليدرز كيدز

المصدر: العين - البيان الرياضي

استقبل الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، في قصره بمدينة العين، وفد نادي ليدرز كيدز الرياضي، بمناسبة تنظيم بطولة التايكواندو الأولى في مدينة العين، في إطار عام التسامح، إذ تم تكريم جميع المتميزين والمتفوقين من أبطاله.

وتألف الفريق الزائر، من الإماراتية زينب عبد الله الظاهري، التي نالت المركز الأول في البطولة، والبطل العالمي للناشئين التونسي ياسين ساسي، وذلك بحضور رضوان بوسريح مدير نادي ليدرز كيدز، والحكم الدولي للجودو والبطل الأفريقي السابق للمنتخب التونسي، إلى جانب رابر وافية منظمة البطولة، وبطلة أفريقيا للكراتيه، والطاقم الفني والإداري للنادي.

وأثنى الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، على الجهود الكبيرة التي يقوم بها النادي في تعزيز الاهتمام بالجانب الرياضي، ومنح الفرصة لتطوير القدرات الخاصة والرياضيين، ومنحهم فرصة المنافسة على النتائج الإيجابية.