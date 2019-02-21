"الطفل البرق" يتحدى أسرع رجل في العالم

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف أسرع طفل في العالم، والذي يطلق على نفسه لقب "البرق"، عن رغبته في الفوز على أسرع رجل في العالم مستقبلا، مشيرا إلى أنه "سيحطم كل الأرقام القياسية".

وقال الطفل العداء رودلف إنغرام، البالغ من العمر 7 سنوات، إنه سينافس العداء الجامايكي أوسين بولت عندما يكبر وأنه سيفوز عليه، وشدد على أنه سيحطم كل الأرقام القياسية التي حققها بولت في سباق 100 متر، وفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وكان الطفل إنغرام قد حكم الرقم القياسي لسباق 100 متر للأطفال في عمره، وسجل رقما قياسيا بلغ 13.48 ثانية، مع العلم أن الرقم السابق بلغ 13.67 ثانية، مما يضعه في مرتبة واحدة مع الأطفال في عمري 11 و12 عاما في سباقات العدو لهذه المسافة.

وقال إنغرام في تصريحات: "أنا شعلة نار وعندما أكبر في العمر سأصبح أسرع رجل في العالم، وسوف أتنافس مع أوسين بولت وأفوز عليه"، بحسب سكاي نيوز.

وتمكن الطفل من الفوز بالعديد من السباقات والمنافسات وأصبح لديه أكثر من 50 ميدالية رياضية جمعها من مشاركاته في المسابقات المحلية والوطنية خلال 3 سنوات.

من جانبه، كشف والد رودلف إنغرام أن ابنه شارك أول مرة في سباق وحصل على المركز 38 من بين 80 متسابقا، وعندها أدرك أن الخاسر لا يحصل على ميداليات، وتغير الوضع منذ ذلك الحين.

وأنشأ والده حسابا للطفل "البرق" على مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح لديه أكثر من 380 ألف متابع، وهو عدد يفوق عدد متابعي النجم الشاب والبطل الحالي لفئة الشباب في سباق 100 متر تايسون غاي.

وأوضح الوالد أن اهتمام ابنه بالسباق بدأ عندما كان في الرابعة من عمره خلال فترة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو، حيث كان يتابع أوسين بولت الذي فاز بثلاث ميداليات ذهبية.

وقال إن ابنه في اليوم التالي بدأ بالركض في غرف النوم وهي يقول "جاهز استعد انطلق"، مشددا على أن اهتمامات ابنه الرياضية لم تحل دون تحقيقه نتائج ممتازة في مدرسته فعلاماته لا تقل عن جيد جدا.

وشدد الوالد أيضا على أنه سيتابعه ويحافظ على تواضع ابنه ودراسته وأن يواصل دوره كأب مع محاولة جعله الأفضل في كل شيء.