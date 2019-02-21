خضيرة يعاني مشكلة في القلب

المصدر: روما - د ب أ

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم أمس أن لاعب خط وسطه الألماني سامي خضيرة سيغيب عن صفوف الفريق لنحو شهر من أجل الحصول على العلاج بسبب مشكلات في القلب. وخضع خضيرة لمزيد من الفحوص الطبية المتطورة أمس، والتي أثبتت حاجة اللاعب للراحة والعلاج بسبب مشكلة في القلب تسبب له زيادة في معدل ضربات القلب إضافة لعدم انتظام ضربات القلب، وهو ما يسفر عنه الشعور ببعض الضيق في التنفس وكذلك بالإجهاد. وكان خضيرة شعر بتسارع في ضربات القلب في تدريبات سابقة للفريق وسارع إلى عرض نفسه على أطباء النادي.