الريال يفكر في التخلص من غاريث بيل

المصدر: مدريد - د ب أ

كشفت تقارير صحافية في إسبانيا أمس، أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم «فاض بها الكيل» من التراجع المستمر للمستوى الفني للاعب الويلزي غاريث بيل وتفكر في بيعه في نهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن بيل لم يعد يشارك ضمن التشكيلة الأساسية لريال مدريد بشكل متواصل، وأن المستوى الذي ظهر به في مباراة الفريق الأخيرة أمام جيرونا يعطي مبرراً لمدربه، سانتياغو سولاري، بالإبقاء عليه على مقاعد البدلاء الذي أصبح حبيساً لها بشكل كبير منذ تعافيه من إصابته الأخيرة.

وأشارت «ماركا» إلى أن بيل عاد إلى الملاعب بعد تعافيه من الإصابة الأخيرة في 27 يناير الماضي، ولم يلعب منذ ذلك الحين ضمن التشكيلة الأساسية لريال مدريد إلا في مباراتين فقط من أصل سبع مباريات.