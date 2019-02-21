«الرياضات الجليدية» تدعم أصحاب الهمم

المصدر: دبي- البيان الرياضي

بمبادرة من اتحاد الإمارات للرياضات الجليدية لدعم أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع، وللترويج للحدث الرياضي الأبرز لأصحاب الهمم «الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية»، حرص الاتحاد على دعوة اللاعبة عايشة النعيمي واللاعب صياح الحبش، لاعبي التزلج على اللوح المدولب في الأولمبياد الخاص، للمشاركة في إعطاء إشارة البداية لمباراة نصف النهائي لبطولة الدوري بين فريق ستورمز أبوظبي وفيبرز دبي والتي أقيمت بينهما في مول دبي وحسمها ستورمز بنتيجة 16-7، وتأهل للنهائي، ليواجه فريق «مالتي كملز» الذي حقق فوزاً كبيراً على فريق ذيبز العين 10 – 5، في المباراة التي شهدتها صالة تزلج الهيلي بمدينة العين.

وشارك أصحاب الهمم «فريق هوكي الجليد للترويج للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية»، في توزيع كتيبات وأساور ونظارات شمسية على الجمهور ورواد وزائري مول دبي.