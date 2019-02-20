سيتي يهدد شالكه في معقله.. ورونالدو يعود إلى مدريد

المصدر: عواصم - وكالات

بعد أسبوعين من سحقه تشلسي القوي 6 - 0 في الدوري المحلي، سيكون مانشستر سيتي مرشحاً قوياً لتخطي مضيفه شالكه المتقوقع في المركز الرابع عشر في الدوري الألماني عندما يحل ضيفاً عليه اليوم في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم، في يوم يشهد عودة الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مدريد عندما يحل يوفنتوس ضيفاً على أتلتيكو مدريد.

ويصارع مانشستر سيتي على أربع جبهات فبالإضافة إلى مساعيه لإحراز لقب الأبطال للمرة الأولى بلغ سيتي نهائي كأس رابطة إنجلترا وكذلك الدور ربع النهائي من مسابقة الكأس فيما يحتل صدارة البريميرليغ بفارق الأهداف عن ليفربول الذي لعب مباراة أقل.

واعتقد المهاجم الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان أنه تخلص نهائياً من عقدة مواجهة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بانتقال الأخير من الجار اللدود ريال مدريد الإسباني إلى يوفنتوس الإيطالي، لكن شبح أفضل لاعب في العالم 5 مرات عاد ليطارده بعد وقوع أتلتيكو مدريد في مواجهة بطل إيطاليا في ثمن نهائي دوري الأبطال. ويجدد غريزمان الموعد مع رونالدو عندما يحل الأخير مع فريقه الجديد اليوم ضيفاً على ملعب «واندا متروبوليتانو» في ذهاب الدور ثمن النهائي، مع رغبة كبيرة من الفريقين بالعودة إلى هـذا المسرح مرة جديـدة في الأول مـن يونيو حين يستضيف المبـاراة النهائية للمسابقة الأهم على الإطـلاق على صعيـد الأندية.