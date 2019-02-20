الشعفار يبحث «طواف طاجيكستان» مع محافظ دوشمبيه

المصدر: دوشمبيه - البيان الرياضي

التقى رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للدراجات أسامة الشعفار مع رستم إمام علي، محافظ مدينة دوشمبيه عاصمة دولة طاجيكستان أول من أمس وذلك خلال الزيارة التي قام بها تلبية لدعوة المحافظ من أجل بحث إقامة طواف للدراجات في طاجيكستان، خلال العام الحالي، كما بحث رئيس الاتحاد مع رستم علي، الاستعدادات الأخيرة لإقامة بطولة كأس آسيا للطريق والتي ستقام في أوزبكستان خلال شهر أبريل المقبل.

وأكد أسامة الشعفار أن الزيارة الآسيوية تأتي ضمن جدول أعمال الاتحاد الآسيوي للدراجات والباحث دائماً عن تنظيم أكثر عدد من البطولات رغبة في تطوير اللعبة على مستوى القارة الأكبر في العالم، ويعود رئيس الاتحاد إلى دبي اليوم، حيث من المقرر أن يحضر اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للدراجات والذي سيقام في دبي على مدار يومين، ويبحث أيضاً عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من أهمها إقامة عدد أكبر من الطوافات والسباقات خلال العام الحالي، وبحث آخر المستجدات على اللعبة بما يتناسب مع قانون الاتحاد الدولي.

وأشاد الشعفار عقب انتهاء زيارته مع محافظ مدينة دوشمـبيه، بالزيارة والاستقبال الرائع هناك، حيـث ظهـرت الرغـبة الكبـيرة فـي إدراك عدد مـن السباقات هناك من أجل تطوير اللعبـة وزيادة قاعدة المشـاركين.