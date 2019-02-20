حاجز اللغة يبعد زيدان عن «البريمرليغ»

المصدر: لندن - وكالات

قالت مصادر إعلامية بريطانية إن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مستعد لخوض مغامرة جديدة لأول مرة بالدوري الإنجليزي، مضيفاً «لكن مشكلة واحدة قد تحول دون ذلك». وقال الخبير في الكرة الفرنسية، جوليان لورنس في تصريحات نشرت أمس: «العائق الوحيد أن زيدان لا يتكلم الإنجليزية، مما قد يصعب عليه مهمة التواصل مع اللاعبين والطاقم الفني».

وتابع «افتقار زيدان للغة الإنجليزية لن يساعده على توصيل الرسالة بالطريقة التي يريدها».وأوضح لورنس أن زيدان لا يحب فكرة الاعتماد على مترجم أو شخص آخر في طاقمه الفني من أجل ترجمة كلامه، إذ يعد أن هذا الأمر قد يعقد عملية التواصل بين المدرب واللاعبين.