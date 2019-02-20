آرو يقود «فريق الإمارات» في جولة ألجارفي

المصدر: لشبونة - وكالات

يستعد البطل الإيطالي فابيو آرو للعودة إلى فريق الإمارات للدراجات بقيادة الفريق في جولة ألجارفي (20 - 24 فبراير) في جنوب البرتغال، حيث سيقود آرو التشكيلة التي تضم كلاً من الإيطاليين سيموني كونسوني وفاليريو كونتي وسيموني بيتيلي، إلى جانب كريستيان دوراسك وتادي بوغاتشار وجاسبر فيليبسن، وكان الأخير قد قدم أداء مذهلاً في مشاركته الأولى مع فريق الإمارات بفوزه في المرحلة الخامسة من جولة داون أندر، ويتطلع الآن إلى تقديم أداء مماثل هذا الأسبوع.وقال فابيو آرو: «بعد البداية الطيبة التي حظيت بها في تحدي مايوركا، سأشارك في جولة ألجارفي بمعنويات عالية نظراً لتحسّن مستواي ومهاراتي ».