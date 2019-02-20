للمرة الثالثة.. الكوكي يدرّب الهلال السوداني

المصدر: Ⅶ الخرطوم - حسن فاروق

حسم مجلس إدارة نادي الهلال السوداني الجدل الدائر حول ملف تدريب الفريق بعد إقالة التونسي الزعفوري المدرب السابق، بتعيين التونسي نبيل الكوكي مديراً فنياً للفريق بعد التفاوض والتعاقد معه لقياده الفريق في الفترة المقبلة، وهي المرة الثالثة التي يقود فيها الكوكي تدريب الهلال في فترة المجلس الحالي لإدارة النادي برئاسة أشرف الكاردينال، وعيّن المجلس كذلك المدرب صلاح محمد آدم مدرباً عاماً للفريق، هذا ويتوقع وصول الكوكي والمدرب العام صلاح آدم لزامبيا خلال الساعات الماضية، ومن المقرر أن يشرف الجهاز الفني الجديد على التمرين في يوم الوصول، والذي طلب الكوكي أن يكون في السادسة مساء، أي ذات الميعاد الذي ستنطلق فيه مباراة الهلال أمام زيسكو الزامبي. يذكر أن الكوكي كان مديراً فنياً للمحرق البحريني، وفسخ عقده بالتراضي.