«كرات سوداء» تغمر لقاء ليلة الاثنين الألمانية

المصدر: برلين - وكالات

تعرض الإنجليزي جادون سانشو لاعب فريق بروسيا دورتموند للرشق بكرات التنس السوداء خلال مواجهة نورنبيرغ التي انتهت بالتعادل السلبي في الجولة الـ22 من الدوري الألماني . وأظهرت صور سانشو ، وهو يحاول تفادي الكرات، عند تنفيذه ركلة ركنية خلال الشوط الأول، في خطوة احتجاجية من الجماهير ضد مباريات البوندسليغا التي تقام ليلة الإثنين. وتواصلت الاحتجاجات على وقت إقامة المباراة، «غير المرغوب فيه» بالنسبة للجماهير الألمانية .

وأصر الاتحاد الألماني على إقامة بعض المباريات يوم الإثنين، لتخفيف الازدحام الذي تسببت به مباريات الدوري الأوروبي. ووجب على أندية البوندسليغا الالتزام بالصفقة الحالية للبث التي تبلغ قيمتها 4.7 مليارات يورو وبدأت من عام 2017 وتتضمن إقامة خمس مباريات أيام الإثنين خلال الموسم الواحد.