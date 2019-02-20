المصدر: بكين - وكالات

أعلن داليان الصيني عبر مواقع التواصل الاجتماعي إتمام التعاقد مع السلوفاكي ماريك هامشيك الهداف التاريخي لنابولي الإيطالي . وانتقل اللاعب البالغ عمره 31 عاماً إلى الصين بعدما قضى أكثر من 11 موسماً في نابولي، حيث أصبح الهداف التاريخي للنادي بعدما اجتاز عدد أهداف الأسطورة دييغو مارادونا.

وسيلتحق هامشيك بفريق داليان تحت إدارة مدرب جديد بعد تعيين الكوري الجنوبي تشوي كانج-هي خلفاً للمدرب بيرند شوستر بعد صراع الهروب من الهبوط العام الماضي. وسيلعب هامشيك في داليان مع ثنائي أتليتيكو مدريد السابق يانيك كاراسكو ونيكولاس جايتان وسيبدأ مسيرته في الدوري في الثالث من مارس المقبل.