المصدر: لندن - وكالات

فرضت السلطات الكروية الإنجليزية على نادي ليدز يونايتد المرشح للعودة إلى الدوري الممتاز غرامة قيمتها 200 ألف جنيه استرليني (230 ألف يورو) بعد إقراره بالتجسس على الفرق المنافسة في الدرجة الأولى (الثانية عملياً)، دون حسم نقاط من رصيده.وضبط أحد أفراد الجهاز الفني لليدز وهو يتجسس على تدريبات دربي كاونتي قبل مباراة بين الفريقين في 10 يناير الماضي.

وأقر مدرب ليدز الأرجنتيني مارسيلو بييلسا في مؤتمر صحافي سابق بمسؤوليته عن ذلك، وبأنه قام بالتجسس على الأندية المنافسة في الدرجة الأولى. وقال بيلسا إنه قام «بمراقبة كل المنافسين الذين لعبنا ضدهم.