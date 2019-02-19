سيدة إفريقية تذهل ترامب بمهاراتها الكروية

المصدر: إعداد: راضية آيت خداش

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريد فيديو لسيدة إفريقية تلاعب الكرة بمهارات عالية، معلقا بكلمة "مذهل".

ونشر الفيديو شخص يدعى "أكين سوير" وهو صاحب شركة للاستشارات في واشنطن، معلقا "المواهب توزع ولكن الفرص فلا".

وحصد الفيديو منذ نشره في 16 فبراير على 367 ألف إعجاب و109 آلاف إعادة تغريد. كما انتشر الفيديو في عدة مواقع أخرى للتواصل الاجتماعي.

ويظهر في الفيديو سيدة إفريقية وهي تلاعب الكرة بمهارات خارقة، بقدمها ورأسها تارة وكتفيها وركبتيها تارة أخرى. وضربت السيدة الكرة أكثر من 150 مرة دون أن تسقط منها على الأرض.

ولم يتضح مكان تصوير الفيديو ولكن يعتقد أنه في دولة إفريقية.