فوكس يتقدم في «السباق إلى دبي»

المصدر: بيرث - البيان الرياضي

اقترب النيوزيلندي ريان فوكس من قائمة العشرة الأوائل «التوب 10» في ترتيب «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للغولف، بعد أن حقق لقب بطولة إسبس هاندا العالمية سوبر 6، التي أقيمت في مدينة بيرث الأسترالية. وجاءت هذه البطولة بعد إعلان الجولة الأوروبية عن رفع قيمة جائزة بطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف إلى 3 ملايين دولار أمريكي للبطل، لتصبح البطولة التي تقدم أغلى جائزة للاعب فائز بلقب بطولة غولف . وقفز فوكس من المركز 32 إلى المركز 11 في ترتيب «السباق إلى دبي» هذا الموسم برصيد 524.1 نقطة.