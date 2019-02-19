ليفربول في امتحان بايرن.. وبرشلونة ضيفاً ثقيلاً على ليون

المصدر: عواصم - وكالات

يواجه ليفربول بقوته الهجومية امتحاناً صعباً عندما يستضيف بايرن ميونيخ، فيما يحل برشلونة ضيفاً ثقيلا على ليون الفرنسي اليوم في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويقدم ليفربول أداء مميزاً هذا الموسم إذ يتشارك صدارة ترتيب الدوري الممتاز مع مانشستر سيتي علماً بأنه لعب مباراة أقل، بقيادة ترسانته الهجومية المكونة من المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه والبرازيلي روبرتو فيرمينيو، وخط دفاعي صلب بقيادة الهولندي فيرجيل فان دايك أبرز الغائبين عن المواجهة بسبب الإيقاف.

وسجل الثلاثي صلاح ومانيه وفيرمينو 44 هدفاً في مختلف المسابقات هذا الموسم 20 منها للدولي المصري الذي يتصدر قائمة هدافي البريمرليغ برصيد 17 هدفاً و3 في المسابقة القارية العريقة مقابل 13 هدفاً للدولي السنغالي بينها 12 في الدوري وواحد في دوري الأبطال، و11 هدفاً للدولي البرازيلي بينها 9 في الدوري وهدفان في المسابقة القارية.

ويعول برشلونة على خبرة نجومه قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني سواريز والكرواتي إيفان راكيتيتش لتأمين بلوغه الدور ربع النهائي عندما يحل ضيفاً على ليون الذي يغيب عنه قائده الدولي الجزائري الأصل نبيل فقير للإيقاف. والتقى الفريقان 6 مرات في المسابقة بينها مواجهتان في الدور ربع النهائي موسم 2008-2009، وقتها عاد الفريق الكاتالوني بتعادل ثمين من ليون 1-1 قبل أن يكرم وفادته في كامب نو 5-2. ووضع برشلونة المسابقة القارية هدفاً له هذا الموسم لكسر سطوة غريمه ريال مدريد على المسابقة.