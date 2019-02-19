انطلاق ثاني أدوار «خماسيات دبي القضائي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ينطلق اليوم الدور الثاني لبطولة خماسيات كرة القدم 2019 «بطولة التسامح»، التي ينظمها معهد دبي القضائي بمشاركة 20 فريقاً من المؤسسات الحكومية، وتقام في ملعب المعهد خلال الفترة من 4 فبراير وتنتهي في 12 مارس المقبل. ويقام الدور الثاني بنظام الدوري بين مجموعتين تضم الأولى: محاكم دبي، والإقامة وشؤون الأجانب، وشرطة دبي، والنيابة العامة، ومؤسسة الإسعاف. وتضم المجموعة الثانية بلدية دبي والدفاع المدني (حامل اللقب) وتاكسي دبي، وجمارك دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي.

وشهدت منافسات الدور الأول ارتفاع عدد الأهداف التي سجلت، حيث بلغ مجموعها 175 هدفاً، أحرزها 83 لاعباً في 27 مباراة، أي بنسبة تهديف قدرها 6.48 أهداف في المباراة الواحدة. وكان ذلك عاملاً مهماً لزيادة الإثارة لدى الجمهور الذي سجل حضوراً لافتاً .