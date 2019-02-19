ولي عهد الفجيرة يستقبل اللجنة المحلية للأولمبياد الخاص

المصدر: Ⅶ الفجيرة - وام

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري أمس، أعضاء اللجنة المحلية للأولمبياد الخاص، وبرنامج المدن المضيفة في إمارة الفجيرة.

واطلع سموه على الاستعدادات التي تقوم بها اللجنة المحلية للأولمبياد الخاص لاستضافة برنامج المدن المضيفة الذي تنظمه حكومة الفجيرة خلال شهر مارس المقبل. ووجه سموه اللجنة المحلية المشاركة في برنامج المدن المضيفة والأولمبياد ببذل المزيد من الجهود لاستضافة هذا الحدث الإنساني والرياضي الكبير وتوفير له الإمكانيات المناسبة كافة بما يليق بسمعة الدولة في المحافل الدولية، مثنيا سموه على ما تبذله اللجنة المحلية للأولمبياد الخاص من جهود بما يتناسب مع الرؤية الإنسانية للدولة في دعم فئات أصحاب الهمم.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة أهمية إبراز دور أصحاب الهمم في المجتمع من خلال توفير المنصات المناسبة لهم ومشاركتهم في جميع الفعاليات التي تقام في الإمارة ضمن السياسة التي تنتهجها الدولة لدمج أصحاب الهمم داخل مجتمعاتهم وفق أرقى المعايير العالمية.