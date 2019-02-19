شراكة بين دبي للغولف وأوما الإمارات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت دبي للغولف عن شراكتها مع «أوما الإمارات» والتي أصبحت بموجبها الراعي الرسمي لسلسلة بطولات الميدالية الوطنية الشهرية لعام 2019 في عقارات جميرا للغولف، بالإضافة إلى الفعاليات التي يستضيفها نادي الإمارات للغولف وبطولة «بيتر كوين» لليافعين.وقال كريستوفر ماي، الرئيس التنفيذي لدى دبي للغولف: «تشتهر دبي للغولف بريادتها في قطاع الغولف في الشرق الأوسط؛ حيث تتولى إدارة نادي الإمارات للغولف وعقارات جميرا للغولف ونادي خور دبي للغولف واليخوت.

نحن مسرورون لشراكتنا مع «أوما الإمارات» في تقديم بطولات الميدالية الوطنية الشهرية التي تقام في عقارات جميرا للغولف ونادي الإمارات للغولف.