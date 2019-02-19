اتفاقية تعاون بين شباب الأهلي وفرسان الأردن

المصدر: Ⅶ دبي- إيهاب زهدي

وقعت أكاديمية كرة القدم بنادي شباب الأهلي، اتفاقية تعاون مع أكاديمية فرسان الأردن، بحضور الدكتور موسى عباس مدير أكاديمية نادي شباب الأهلي دبي، وعيسى بن سبت عضو لجنة كرة القدم بالنادي، وعبد الله القططي مدير أكاديمية فرسان الأردن.تم توقيع الاتفاقية في مبنى أكاديمية شباب الأهلي بمقر النادي فرع النهدة، وتعتبر أكاديمية فرسان الأردن، الأولى بالمملكة الأردنية، ويأتي توقيع الاتفاقية، ضمن الجهود التي تقوم بها إدارة شباب الأهلي، لتطوير قطاع المراحل السنية بالنادي.