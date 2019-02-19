منصور يهاجم الاتحاد المصري

المصدر: Ⅶ القاهرة - عماد الحسيني

هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مسؤولي الاتحاد المصري ، بعد قرار إيقافه لمدة 3 أشهر من قبل لجنة القيم بالاتحاد، وقال إن رئيس لجنة القيم، المستشار محمد عبده، من الأصدقاء المقربين إلى محمود الخطيب رئيس الأهلي، وبناء على ذلك، قرر التقدم ببلاغ إلى وزير العدل ضد عبده.

ورفض رئيس الزمالك أي مبادرات للصلح، سواء مع مسؤولي الأهلي أو اتحاد الكرة، لافتاً إلى أن ناديه يتعرض لمؤامرة، على حد قوله، من عدد كبير من المسؤولين، على رأسهم هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ومصطفى فهمي المسؤول السابق بالاتحاد الأفريقي، وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد. وعرض منصور خطابات، ادعى أنها متبادلة بين الثلاثي والخطيب، بهدف التخلص منه.