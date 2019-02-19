المريخ يشكل بعثة تونس

المصدر: Ⅶ الخرطوم- حسن فاروق

كشف مجلس إدارة المريخ السوداني عن تشكيل بعثة الفريق إلى تونس، لمواجهة النجم الساحلي، في ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، وترأس محمد جعفر قريش، نائب رئيس المريخ، اجتماع المجلس، الذي تقرر خلاله تكوين البعثة من 33 فرداً، وإسناد رئاستها لعضو المجلس، عمر محمد عبد الله وتمت تسمية عضو المجلس، هيثم الرشيد، نائباً لرئيس البعثة. وناقش الاجتماع أيضاً عدداً من الملفات والتقارير، كان أبرزها تقرير الإدارة الرياضية، والبنية التحتية، وتجهيز الملعب لمباراة الإياب. وستلعب مواجهة الذهاب، يوم 27 فبراير الجاري، بينما سيقام الإياب، يوم 29 مارس المقبل.من ناحية أخرى أعلن نادي حي العرب عن رفضه أداء مباراته أمام الشرطة في بطولة الدوري حتى أداء منافسه مباراته المؤجلة أمام الهلال.