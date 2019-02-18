حاكم الشارقة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه

المصدر: Ⅶ الشارقة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أمس وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، أنطونيو سبينيوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، وذلك في مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة.

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة في بداية اللقاء برئيس الاتحاد الدولي وتبادل معه الأحاديث ذات الصلة بالشأن الرياضي مؤكداً سموه اهتمام الشارقة بالرياضات الفردية والدفاع عن النفس والعمل على توفير البيئة الملائمة للرياضيين من أجل تطوير مهاراتهم للمشاركة في البطولات الإقليمية والدولية.

وأوضح سموه أهمية الاستثمار بالكفاءات الرياضية المواطنة التي تعمل على تحقيق الإنجازات العالمية ورفع علم الدولة في مختلف المحافل الدولية مشيراً إلى التطور الملحوظ لرياضات الدفاع عن النفس في مختلف المحافل.

من جانبه أشاد رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه بجهود إمارة الشارقة في دعم المجالات الرياضية المختلفة والعمل الدؤوب في تطوير الرياضات الفردية والذي كلل بنجاح بطولة غربي آسيا للكاراتيه التي أقيمت مؤخراً في الشارقة.

حضر اللقاء الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة، وعيسى هلال الحزامي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه، والدكتور إبراهيم القناص رئيس اتحاد غربي آسيا للكاراتيه، وأحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وعدد من أعضاء مجالس إدارات اتحادات الكاراتيه.

وفي نهاية اللقاء قدم رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، ورئيس اتحاد غربي آسيا للكاراتيه، ورئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه، ورئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس دروعاً تذكارية إلى صاحب السمو حاكم الشارقة تقديراً لدعم سموه اللامحدود.