شخبوط بن نهيان يحفز العداء خالد السويدي

المصدر: Ⅶ متابعة-علي الظاهري

حرص الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة، على تحفيز العداء الدكتور خالد السويدي الذي يخوض تحدياً فريداً من نوعه عبر الجري من أبوظبي إلى مكة المكرمة لمسافة إجمالية تبلغ نحو 2070 كيلومتراً.

وشارك الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان في الجري مع العداء الإماراتي لمسافة نحو 9 كيلومترات أثناء وصول السويدي إلى العاصمة السعودية الرياض في اليوم السادس عشر على انطلاق رحلته.

وتوجه السويدي بالشكر إلى سفير الدولة لدى المملكة، على مساندته والجري معه ورفع معنوياته رغم ازدحام جدول أعماله اليومي.

كما أعرب السويدي عن سعادته بالحفاوة الكبيرة من قبل أهل المملكة الذين شاركوه الجري، وقال: حصيلة اليوم السادس عشر في الرياض، هي قطع مسافة 65 كيلومتراً من الجري، وأثلجت صدري المشاعر الدافئة من قبل الناس الذين شاركوني ما ساهم في إزالة الكثير من التعب.

وقطع السويدي 887 كلم حتى نهاية المحطة الـ16 من رحلة التحدي الشاقة .