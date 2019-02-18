شطرنج الإمارات يشارك في البطولة العربية بتونس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عقد مجلس إدارة اتحاد الشطرنج اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور سرحان المعيني، رئيس الاتحاد، واعتمد المجلس تشكيل وفد منتخبنا الوطني المشارك في بطولة الفرق العربية في تونس الشهر المقبل برئاسة الدكتور سرحان المعيني وهدى النعيمي إدارية لمنتخب السيدات واللاعبين، جاسم الحوار وعمر نعمان وعمران الحوسني وعمار السدراني ومعهم المدرب قسطنطين لاندا، و5 لاعبات هن: أمنة نعمان، ووافية درويش، وعائشة سرحان، وياسمين علي، وروضة السركال، ومعهن المدرب والتر. في الوقت الذي قرر اتحاد الشطرنج عدم تجديد عقد الأستاذ الدولي الكبير فيكتور موسكالينكو مدرب منتخب الناشئين، وتكليف اللجنة الفنية بالبحث عن مدرب عالمي.