رأس الخيمة تتفاعل مع مبادرة «آنجل وولف»

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - البيان الرياضي

شهد الشيخ محمد بن حميد بن عبدالله القاسمي العضو المنتدب لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، والمهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة المرجان، إلى جانب 55 لاعباً من مركز رأس الخيمة لأصحاب الهمم، المبادرة التي قادها فريق «آنجل وولف»، في جزيرة المرجان الهادفة إلى تعزيز الوعي ودمج أصحاب الهمم في المجتمع .

وأوضح راشد سويدان الخاطري، مدير دائرة التشريفات والضيافة برأس الخيمة رئيس اللجنة المحلية للمدن المضيفة برأس الخيمة، أن الدولة جذبت اهتمام العالم أجمع بإعلان استضافة الأولمبياد الخاص لترسيخ القيم الإنسانية وتأكيد الاهتمام بأصحاب الهمم ودورهم الإيجابي في المجتمع .