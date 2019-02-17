ذكرى الثلاثية تعيد فيرغسون إلى التدريب

قال مانشستر يونايتد أمس إن مدربه الأسبق أليكس فيرغسون سيعود إلى مقعده في استاد أولد ترافورد خلال مباراة خيرية احتفالاً بمرور 20 عاماً على تتويج الفريق بالثلاثية. وسيقود فيرغسون (77 عاماً) فريق أساطير يونايتد عند مواجهة بايرن ميونيخ في أولد ترافورد يوم 26 مايو المقبل.

وقال فيرغسون «أتطلع حقاً لهذا اليوم الذي سيكون استثنائياً في أولد ترافورد ، ستكون فرصة رائعة للالتقاء بوجوه مألوفة وكذلك لدعم مؤسسة مانشستر يونايتد الإنسانية». وفاز يونايتد على بايرن 2-1 في نهائي دوري الأبطال 1999 ليكمل يونايتد الثلاثية بعد التتويج بالدوري الممتاز وبكأس إنجلترا.