جماهير إنتر تهاجم سيارة زوجة إيكاردي

المصدر: روما- وكالات

تعرضت واندا إيكاردي، زوجة ووكيلة أعمال الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم فريق إنتر الإيطالي، للاعتداء من قبل جماهير النادي، برشق سيارتها بالحجارة، أمس، في مدينة ميلان الإيطالية. ونشرت صحيفة «لاغازيتا ديلوسبورت» الإيطالية، تقريراً مفاده، أن سيارة واندا إيكاردي تعرضت للرشق بالحجارة، عندما كانت تقود السيارة رفقة أطفالها، بالقرب من ملعب سان سيرو.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات، إلا أنها قالت إن هذه الواقعة إشارة سلبية للأحداث المقبلة. وتتهم جماهير إنتر ميلان، زوجة إيكاردي، أنها المتسبب بعدم تجديد عقد زوجها مع النيراتزوري.