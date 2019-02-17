أوزيل يرفض الرحيل عن أرسنال

المصدر: لندن- وكالات

رفض الألماني مسعود أوزيل نجم فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم الرحيل عن الفريق الشهر الماضي ليعقّد بهذا محاولات النادي للتخلص من اللاعب في ظل خروجه من حسابات الإسباني أوناي إيمري المدير الفني للفريق، حسب ما أفادت وسائل الإعلام البريطانية أمس. ورغم تقاضيه أعلى راتب للاعب في تاريخ نادي أرسنال حيث يبلغ 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، لم يعد أوزيل ضمن حسابات إيمري.

وأوضحت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن أرسنال يبحث عن ناد مناسب ليرحل إليه أوزيل ولكن الراتب الضخم الذي يتقاضاه اللاعب يقف حائلاً دون إيجاد خيار مناسب.

وحاول باريس سان جيرمان الفرنسي ضم اللاعب في يناير الماضي على سبيل الإعارة ليكون بديلاً للبرازيلي نيمار في حالات إصابة النجم البرازيلي، ولكن أوزيل عارض ورفض هذه الصفقة.