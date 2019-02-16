بطولة دبي للقارات تحت 13 تختتم اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يُسدل الستار مساء اليوم على منافسات النسخة الثالثة من بطولة كأس دبي للقارات لكرة القدم للأشبال تحت 13 عاماً، الأكبر من نوعها من حيث تنوع وأسماء الفرق المشاركة فيها.

وانطلقت المنافسات، أول من أمس، في مدينة دبي الرياضية بمشاركة 300 لاعب من 20 فريقاً من مختلف القارات في مقدمتها: ريال مدريد، برشلونة، يوفنتوس، تشيلسي، سيلتا فيغو، بورتو، والأهلي المصري، بالإضافة إلى 5 أندية تمثل الدولة في المنافسة هي فرق: النصر، الوصل، وشباب الأهلي دبي، وفريقا العين والوحدة، تتنافس في 53 مباراة، حيث أقيمت المباريات على مدار اليومين الماضيين من التاسعة صباحاً إلى التاسعة مساءً.

وقال سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي: «هذه البطولة مهمة جداً لنا في المجلس، وهي فرصة للاعبينا في الأندية الخمسة المشاركة للتنافس مع فرق من أندية كبيرة».