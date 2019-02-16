تشيلي تلحق بثلاثي مونديال 2030

المصدر: سانتياغو - أ ف ب

انضمت تشيلي أول من أمس إلى ثلاثي الأرجنتين - الباراغواي - الأوروغواي في التعبير عن نية الترشح لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في الذكرى المئوية لنسختها الأولى.

وغرّد الرئيس التشيلي سيباستيان بينييرا «اتفق رؤساء الأرجنتين ماوريسيو ماكري، وتشيلي سيباستيان بينييرا، والباراغواي ماريو عبده والأوروغوايائي تاباريه فاسكيز لتقديم ملف ترشيح مشترك لتنظيم كأس العالم 2030».

وكان ثلاثي الأرجنتين - الأوروغواي - الباراغواي قد أعلن نيته الترشح في أكتوبر 2017. وشرح رئيس تشيلي أنه عرض على الرؤساء الثلاثة منذ عدة أشهر رغبته في الانضمام إليهم فوافقوا على ذلك. وأبلغ الرباعي «فيفا» رغبته في تنظيم المونديال المئوي.