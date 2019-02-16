«فخر الأجيال» للصيد بالصقور تقترب من رقم قياسي جديد

المصدر: دبي - وام

شهدت منافسات «فخر الأجيال» للصيد بالصقور التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في منطقة الروية بدبي .

والتي تمتد حتى الـ18 من الشهر الجاري مشاركة 2050 صقراً بواقع 475 في منافسات الشيوخ التي أقيمت في الأيام الأربعة الأولى و1215 في منافسات العامة و360 في منافسات المحليين لتصبح البطولة على مقربة من تحقيق رقم قياسي جديد على صعيد عدد الصقور المشاركة.

وأظهرت منافسات المحليين تفوقا كبيرا لصقور حمد أحمد بن الشيخ مجرن الكندي حيث حققت ثلاث بطولات بعدما فاز «أدهم» بشوط الحر فرخ - رئيسي وفاز الصقر «1» بشوط الحر جرناس - رئيسي وفاز الصقر»27» بشوط الحر جرناس - نقدي.