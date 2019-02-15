«الأولمبية» تختتم «الإبداع والابتكار»

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

اختتمت مساء أول من أمس فعاليات دورة الإبداع والابتكار في إدارة وتنظيم وتطوير الأعمال التي نظمتها الأكاديمية الأولمبية الوطنية بحضور العديد من الأكاديميين والباحثين في المجالات المختلفة.

وناقشت الدورة 6 محاور مختلفة خصائص الإدارة الإبداعية، محددات الإبداع في المؤسسة، ومفهوم الإبداع التنظيمي والعوامل المؤثرة فيه، والإستراتيجيات الداعمة للإبداع التنظيمي، تتطور عقلية الإبداع في بيئة ريادة الأعمال، كيفية إدارة الفكرة الجديدة باعتبارها النشاط الرئيس للإبداع والإدارة والرؤية والإستراتيجية والأهداف.

من جانبه أكد العميد عبد الملك جاني مدير الأكاديمية الأولمبية الوطنية أهمية تنظيم الندوات والملتقيات العلمية التي تعزز عنصري المعرفة والتثقيف لدى الجميع.