«الإمارات» يشارك بطواف عُمان

يواصل فريق الإمارات استعداداته لجولة الإمارات لطواف الدراجات من خلال مشاركته في النسخة العاشرة من جولة عمان بتشكيلة مميزة تضم البطل الإماراتي يوسف ميرزا.

والذي تمكن مؤخراً من تحقيق فوزه الثاني في سباق السلم للدراجات.

وتضم التشكيلة كلاً من الثنائي النرويجي سفين إريك بيسرتوم وفيجارد ستيك لاينغن، والسلوفيني يان بولانك، والإيطالي ماركو ماركاتو، فضلاً عن بطل العالم السابق روي كوستا، وزميله ألكسندر كريستوف الذي سبق له أن فاز بثماني مراحل خلال جولة عمان على مدى السنوات الخمس الماضية.

وفي معرض حديثه قبيل السباق، قال ألكسندر كريستوف: «حققت الفوز في ثماني مراحل من جولة عمان في الماضي، ولذلك فأنا متفائل جداً بمشاركتي في هذه الجولة».