مجلس دبي الرياضي ينظم الملتقى السنوي للموظفين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عقد مجلس دبي الرياضي الملتقى السنوي للموظفين بحضور سعيد حارب أمين عام المجلس، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وجميع مديري الإدارات والأقسام ومنتسبي المجلس.

وتم في الملتقى الذي أقيم في سفينة (كوين إليزابيث 2) بميناء راشد استعراض التوجهات المستقبلية للمجلس والمبادرات العديدة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، خلال زيارته للمجلس يوم 6 فبراير الجاري، وتوجيهاته لمجلس الإدارة خلال الاجتماع الأول لمجلس الإدارة للدورة الرابعة من عمر المجلس.

وألقى سعيد حارب أمين عام المجلس كلمة أكد فيها، أهمية إقامة الملتقى، وحرص إدارة المجلس على لقاء جميع المنتسبين في أحد الأماكن الجميلة في دبي للتحاور وطرح الأفكار الجديدة وتكريم المتميزين.