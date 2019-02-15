السوبر التونسي ديربي يرفض التوقعات

المصدر: تونس - صالح قادري

قال مدرب الترجي التونسي معين الشعباني عقب مباراة فريقه أمام أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي لحساب الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا إن السوبر التونسي بين الترجي والنادي الأفريقي الذي سيجري يوم 24 الجاري «ديربي لا يخضع إلى التوقعات المسبقة».

وأضاف أن طموحات فريقه تفرض التتويج باللقب ومواصلة جني النتائج الإيجابية بخطى ثابتة. وأكد الشعباني أن فريقه سيسترجع بمناسبة السوبر مجموعة من اللاعبين بعد أن تماثلوا للشفاء وفي مقدمتهم الكابتن خليل شمام والليبي حمدو الهوني.

ويسجل تشكيل النادي الأفريقي عودة أغلب اللاعبين المصابين الذين لم يشاركوا ضد مازيمبي وخاصة أحمد خليل وياسين الشماخي وزهير الذوادي وأسامة الدراجي، بالإضافة إلى الحارس سيف الشرفي الذي تخلف ضد مازيمبي بسبب الإنذار الثاني.