«سان جيرمان» يعيد «يونايتد» وسولسكاير لأرض الواقع

المصدر: عواصم - وكالات

أعاد باريس سان جيرمان الفرنسي مضيفه مانشستر يونايتد ومدربه أولي غونار سولسكاير إلى أرض الواقع بعد أن انتزع فوزاً ثميناً بثنائية مانشستر يونايتد الانجليزي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أول من أمس مكبداً المدرب خسارته الأولى، ومحققاً خطوة كبيرة نحو ربع النهائي، وتقدم المدافع الشاب بريسنال كيمبيمب بهدف للنادي الفرنسي في الدقيقة 53 وأضاف الجناح الواعد كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 60. وفي مباراة ثانية تفوق روما الإيطالي على ضيفه بورتو البرتغالي 2-1 بثنائية نجمه الواعد نيكولا تسانيولو.

وعلى ملعب أولد ترافورد، خالف سان جيرمان التوقعات ضد فريق حقق 10 انتصارات وتعادل في 11 مباراة بإشراف سولسكاير الذي عين بدلاً من البرتغالي جوزيه مورينيو المقال في ديسمبر. وتخطى نادي العاصمة الفرنسية آثار صدمة الإصابات التي أبعدت المهاجمين البرازيلي نيمار والأوروغوياني إدينسون كافاني والظهير البلجيكي توما مونييه، ونال أفضلية قبل الإياب في باريس في السادس من مارس.

وفشل يونايتد في استغلال النقص والبناء على السلسلة الإيجابية للأسابيع الماضية، في سعيه لبلوغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ عام 2014. وخسر أيضاً جهود لاعبه الفرنسي بول بوغبا الذي سيغيب عن الإياب بعد طرده في ختام اللقاء بالإنذار الثاني، بينما خرج مواطنه أنطوني مارسيال وجيسي لينغارد مصابين من اللقاء.