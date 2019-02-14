«سياحة دبي» تنظم بطولة التسامح

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

نظمت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي بطولة التسامح لكرة القدم لموظفي الدائرة، وأقيمت البطولة في مقر نادي النصر بدبي، وشهدت مشاركة أكثر من 60 موظفاً تفاعلوا بأجواء تنافسية بعيداً عن الروتين الوظيفي.

وقال محمود شمشون ممثل الدائرة: «إن الهدف من مثل هذه المنافسات تعزيز دور الرياضة وأهميتها في تحفيز الموظفين؛ ليستطيعوا القيام بمهامهم بشكل أفضل، كذلك الأثر الإيجابي للرياضة في حياتنا بشكل عام، وسط قناعتنا بأهمية الرياضة في حياة الشعوب، بعد أن أصبحت الرياضة أسلوب حياة». ووجّه محمود شمشون شكره لإدارة نادي النصر لاحتضانه لهذه الفعالية.