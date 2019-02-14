ولي عهد الشارقة يشيد بنجاح بطولة غرب آسيا للكاراتيه

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

استقبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، الذي قام بإهداء سموه درع بطولة غرب آسيا للكاراتيه لدعمه ورعايته للبطولة التي اختتمت فعالياتها بنجاح باهر يوم السبت الماضي، مما كان له أثر لدى كافة الرياضيين في الإمارة.

ونقل عيسى هلال الحزامي إشادة سمو ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، بالنجاح الباهر للبطولة وما حققته من صدى واسع وإيجابي، وأكد الحزامي أن هذا نجاح لحدث رياضي بارز استضافته الإمارة الباسمة تعزيزا لرعاية الرياضة وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي. وأشار الحزامي إلى أن رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، لهذه البطولة يمثل فخرا وتأكيدا على تشجيع الجهــود المبذولـة في استضافة الشارقة للبطولات الرياضية القارية والدولية ونجاحها الباهر، مما كان له أثره البالغ في تحقيق الإنجازات.