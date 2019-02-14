شجرة الغاف تزيّن مقري نادي الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

دعماً للمبادرة التي أطلقتها منطقة الشارقة التعليمية بزرع شجرة الغاف «شعار عام التسامح» في كل أنحاء الإمارة، قامت مدرسة صناع الغد بغرس الشجرة التاريخية بمقري نادي الشارقة الرياضي في الحزانة وسمنان، بمشاركة مجموعة من الطلبة والأساتذة، بواقع ثلاث شجيرات لكل فرع بالتعاون والتنسيق مع إدارة نادي الشارقة الرياضي.وأشاد ناصر بن عفصان الأمين العام لنادي الشارقة الرياضي بالمبادرة التي أطلقتها منطقة الشارقة التعليمية ، مشيراً إلى أن أهداف نادي الشارقة الرياضي تتسق مع المبادرة لترسيخ الرابط بين التعليم والرياضة التي تلعب دوراً مهماً في حياة الطلبة، مبيناً أن دور الأندية الرياضي لا ينفصل عن الجانب الأكاديمي الذي تقوم به إدارة التعليم.