«إنتر» يجرّد إيكاردي من شارة القيادة

المصدر: روما - وكالات

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي أمس، أن حارس مرماه الدولي السلوفيني سمير هاندانوفيتش سيحمل شارة قيادة الفريق بدلاً من المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي. وقال إنتر عبر حسابه على «تويتر»، «القائد الجديد للفريق هو سمير هاندانوفيتش». ويأتي الإعلان في وقت لم يوقع إيكاري (25 عاما) تجديد عقده مع النادي اللومباردي. وانضم الدولي الأرجنتيني الى النادي الإيطالي عام 2013 قادما من سمبدوريا، بعد عام من قدوم هاندانوفيتش من أودينيزي.

وكان مدرب الفريق لوتشانو سباليتي قد طالب بعد المباراة أمام بارما السبت ضمن الدوري المحلي، بضرورة وصول المفاوضات بشأن تجديد العقد إلى خواتيمها السعيدة. ويحتل إنتر المركز الثالث في الدوري.