دوري السلة الكوري يلغي شرط «المترين»

المصدر: سيؤول - وكالات

ألغى دوري كرة السلة الكوري الجنوبي، الشرط المثير للجدل، الذي اعتمده العام الماضي، والذي منع بموجبه اللاعبين الذين يتخطى طول قامتهم المترين، من الانضمام للفرق المحلية، بحسب ما أفاد مسؤول أمس. وأثارت الخطوة لدى اعتمادها غضباً في أوساط العديد من الفرق، التي وجدت نفسها مضطرة للاستغناء عن لاعبين بسبب طول قامتهم، يتقدمهم الأمريكي ديفيد سايمون البالغ طوله 201 سم. وكان الدوري طبّق العام الماضي هذه القاعدة، التي لاقت سخرية واسعة حول العالم، لا سيما أن كرة السلة تعتمد بشكل أساسي على اللاعبين طوال القامة، خصوصاً في مركز الارتكاز.