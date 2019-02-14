المصدر: Ⅶ الخرطوم - حسن فاروق

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قراراً قضى بفرض عقوبة على نادي الهلال السوداني قدرها 30 ألف دولار، بسبب الأحداث التي شهدتها مباراته أمام الأفريقي التونسي في دوري أبطال أفريقيا. وقال الاتحاد السوداني إن العقوبة جاءت مفصلة، بتغريم النادي 10 آلاف دولار، بسبب قذف الملعب بالألعاب النارية والحجارة، و10 آلاف دولار بسبب قذف قارورات ، و10 آلاف دولار، بسبب عدم توفير الحماية الكافية.

من ناحية أخرى أصدر نادي حي الوادي نيالا قراراً مفاجئاً أعلن بموجبه رفض أداء مباراتي الموردة والمريخ الخرطوم في بطولة الدوري ، مطالباً بأداء المباريات المؤجلة للفرق الأخرى أولاً.