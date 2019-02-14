المصدر: ميونيخ - وكالات

أعلن مجلس مدينة ميونيخ الألمانية أن عاصمة إقليم بافاريا الألماني ستترشح لاستضافة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2021. وقال عمدة مدينة ميونيخ، ديتر رايتر: «أعتقد أن الأمر مناسب لميونيخ، سأساند الترشح، سنرى ما إذا كان الأمر سينجح». ومن المفترض أن يتم إرسال الوثائق الخاصة بترشح أي مدينة لاستضافة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قبل الغد. يشار إلى أن الإعلان عن مقر استضافة نهائي هذه النسخة من البطولة الأوروبية سيكون في مايو المقبل. وتعد مدينة سان بطرسبرغ الروسية هي المنافس الوحيد لميونيخ في الترشح لاستضافة هذا الحدث الكروي الكبير.