وفاة بانكس صاحب «صدة القرن»

المصدر: لندن - وكالات

أكد نادي ستوك في بيان أمس إن جوردون بانكس حارسه السابق الذي قاد إنجلترا للفوز بكأس العالم 1966 لكرة القدم توفي عن 81 عاماً. ويعد بانكس من أفضل من تولى مركز حراسة المرمى وربما أكثر حارس سيتذكره الناس بعدما تصدى لمحاولة خطيرة ليحرم الأسطورة بيليه من التسجيل للبرازيل في كأس العالم 1970 والتي وصفت في ما بعد «بصدة القرن».

وقال بيليه بعد أن لعبت الكرة بالرأس بدأت أقفز فرحاً احتفالاً بالهدف وعندما نظرت بعيني إلى الحارس لم أصدق ما حدث. سجلت أكثر من ألف هدف في مسيرتي لكن الناس لا تحدثني سوى عن الهدف الذي لم أسجله.