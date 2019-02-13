«السبّاحة الذهبية» تكشف عن إصابتها بالسرطان

المصدر: طوكيو - وكالات

كشفت السبّاحة الذهبية ريكاكو ايكي أمس عن إصابتها بسرطان الدم لتوجه لطمة لآمال اليابان قبل عام ونصف على أولمبياد طوكيو 2020. وحصلت ايكي على لقب أفضل سباحة في اليابان العام الماضي بعد تألقها اللافت في ألعاب آسيا في جاكرتا.

وأصبحت ايكي أول امرأة تتوج بلقب الأفضل في إحدى نسخ ألعاب آسيا بعدما باتت أول سباحة تفوز بست ميداليات ذهبية في نسخة واحدة. وحصدت ايكي كل الذهبيات الست في أرقام قياسية لألعاب آسيا. وقالت ايكي على تويتر «شعرت بالتعب وعدت إلى بلادي فوراً من أستراليا وخضعت لفحوص كشفت عن إصابتي بسرطان الدم».