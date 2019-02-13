«صراع اللجان» يهدد الدوري السوداني

المصدر: Ⅶ الخرطوم - حسن فاروق

بات الدوري السوداني مهدداً بالمزيد من الأزمات على خلفية الصراع بين اللجان المنظمة للبطولة في الاتحاد السوداني لكرة القدم، حيث أصدرت لجنة المسابقات قراراً بإقامة مباراة الأمل عطبرة وهلال الأبيض في بطولة الدوري، أمس، في الخرطوم، رغم قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد نفسه بإلغاء المباراة التي كان ينبغي أن تلعب بمدينة عطبرة. وقال الفاتح باني رئيس لجنة المسابقات، إن قرار لجنة الاستئنافات لا يعنيه لأن القرار خاص بالمباراة التي كان محدداً لها ملعب عطبرة، وإن المباراة التي أعلنتها لجنته حددت لها ملعب استاد الخرطوم.