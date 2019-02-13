شجرة الغاف تجمع الاتحاد للطيران والأولمبياد الخاص أبوظبي 2019

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

في إطار استعدادات الدولة لإطلاق الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019 خلال شهر مارس القادم، وبالتزامن مع عام التسامح، تسعى مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية إلى المشاركة في هذا الحدث الفريد الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وانطلاقاً من حرصها على دعم المبادرات الوطنية والفعاليات الدولية التي تقام على أرض الدولة، قامت الاتحاد للطيران بتنظيم فعالية لغرس شجرة الغاف «شعار عام التسامح» في المقر الرئيسي بحضور نخبة من كبار التنفيذيين والإدارة العليا ولاعب الأولمبياد الخاص الإماراتي صالح المري، الفائز بالميدالية الذهبية في منافسات البولينغ للأولمبياد الخاص.

وكانت الاتحاد للطيران قد أعلنت عن إطلاق مبادرة تسعى من خلالها إلى دعم لاعبي وضيوف الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، وذلك عبر تدريبية إلكترونية لموظفيها تهدف إلى دعم أصحاب الهمم.